Segurança Social e PSP não receberam pedidos para localizar gémeas em perigo

A Segurança Social e a Polícia de Segurança Pública (PSP) garantem que não foram contactadas pelos serviços do Ministério Público para localizar as gémeas que viviam numa garagem e que não frequentavam a escola.

A garantia foi dada por estes dois organismos ao jornal “Público”. Em resposta ao diário, o Ministério da Segurança Social diz que “no ano de 2017” – ano em que, de acordo com Ministério Público, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) remeteu o processo para o tribunal – e após consulta ao processo, não constam mesmo solicitações do Ministério Público para intervenção do Instituto da Segurança Social, I.P, não tendo por esse motivo sido desenvolvidas diligências junto deste agregado familiar”.

Já a PSP garante que o último pedido que recebeu para localizar a família foi feito pela CPCJ e não pelo Ministério Público, a 25 de Janeiro de 2017. Desde então “não existiu mais qualquer diligência solicitada pela CPCJ ou outra entidade (pelo menos para a PSP), nem houve qualquer conhecimento por parte da PSP do paradeiro dos pais da crianças e das próprias crianças”, diz o gabinete de imprensa da direção nacional da PSP a este jornal.

Nos últimos três a PSP recebeu pelo menos dois pedidos por parte da CPCJ para localizar as jovens nos últimos três anos.

Numa nota publicada na sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) disse estar a analisar “os procedimentos desencadeados” pelas autoridades no caso das gémeas da Amadora que viveram fechadas numa garagem, sem ir à escola e alvo de violência física e psicológica.

A PGR disse estar a “recolher elementos que permitam analisar e avaliar os procedimentos desencadeados no âmbito deste caso e respetiva adequação, atentos os factos e circunstâncias em que se desenvolveram”.

Na nota, a PGR diz que quando recebeu os processos das CPCJ, “abriu um processo interno com vista a recolher elementos que o habilitassem a propor uma acção judicial, designadamente aprofundando diligências para localização dos progenitores e crianças”. De acordo com a mesma nota, estas diligências “desenvolveram inclusive com recurso à entidade policial, Segurança Social e DGESTE (Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares).

No entanto, de acordo com o jornal “Público”, apenas o Ministério da Educação disse ter sido contactado, através de um e-mail para DGESTE, a questionar se as crianças estavam matriculadas em alguma escola. A resposta, acrescenta o Ministério da Educação, seguiu no dia seguinte ao contacto, dizendo que as crianças não estavam em nenhuma escola da rede pública ou qualquer estabelecimento de ensino privado.