Paraquedista morre em salto de aeronave em Portimão

Um paraquedista morreu este sábado quando fazia um salto de uma aeronave que tinha descolado do aeródromo de Portimão, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

As equipas de socorro receberam o alerta às 10h13 e enviaram para o local quatro veículos, com 10 operacionais, entre elementos dos bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"Tivemos pelas 10h13 uma ocorrência relacionada com uma queda e colisão abrupta de uma paraquedista no aeródromo municipal de Portimão. A queda provocou a morte a jovem de 19 anos de nacionalidade portuguesa", disse à Renascença o comandante do CDOS de Faro, Richard Marques.

De acordo com a mesma fonte, o jovem foi imediatamente assistido, mas o óbito foi declarado no local pelo médico do INEM.

As causas que levaram à morte do paraquedista estão ainda a ser investigadas.