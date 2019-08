Coimbra. Cadáver de mulher encontrado num poço

O cadáver de uma mulher foi esta manhã retirado de um poço no município de Mira, litoral do distrito de Coimbra, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Não são conhecidas as circunstâncias da morte nem a idade da vítima.

A GNR de Coimbra apenas confirma a ocorrência, sem indicar mais pormenores. No local está uma patrulha, em averiguações.

O alerta foi dado pelas 09h26 e para o local foram enviados 13 operacionais e cinco viaturas.