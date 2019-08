Donald Tusk: Cimeira do G7 vai ser um “teste difícil à unidade e solidariedade”

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, considera que a cimeira do G7, que arranca este sábado na cidade francesa de Biarritz vai ser um “teste à unidade e solidariedade”.

Depois de um ano em que, segundo Tusk, os líderes das nações mais ricas do mundo têm encontrado dificuldades em encontrar “uma linguagem em comum”, o presidente do Conselho Europeu não prevê um desfecho muito positivo nas negociações.

“Ainda não estou certo de que este grupo será capaz de encontrar soluções comuns – e os desafios são tão sérios hoje em dia – ou se se vão focar em disputas insensatas entre si”, disse Tusk.

Durante a conferência de imprensa, Tusk também de referiu à guerra comercial de Donald Trump. Tusk considera que a imposição de tarifas “por razões políticas” coloca todo o mundo em risco.

Em concreto, o presidente do Conselho Europeu abordou a possibilidade dos Estados Unidos retaliarem com taxas a produtos europeus, depois da França ter proposto uma taxa sobre as gigantes de Silicon Valley a operar na Europa. Para Tusk, a União Europeia terá de responder caso o presidente norte-americano avance com isso.

Tusk deixou ainda um aviso aos países do G7: uma guerra comercial entre as sete nações mais ricas do mundo só vai erodir a confiança entre estas.

“Acordos comerciais e uma reforma da Organização Mundial do Comércio são melhores do que guerras comerciais”, disse . “Uma guerra comercial conduzirá a uma recessão enquanto que acordos comerciais conduzirão ao crescimento económico”, lembrou Tusk.

As declarações de Tusk acontecem depois de a guerra comercial dos EUA com a China ter conhecido um novo capítulo. A China anunciou que vai taxar produtos dos Estados Unidos avaliados em 75 mil milhões de dólares. Por sua vez, Donald Trump defendeu a saída das empresas americanas de território chinês.