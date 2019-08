Bloco contra-ataca. “Parece que vale tudo para tentar maiorias absolutas”

A bloquista reage assim à entrevista de António Costa ao semanário “Expresso” em que este usa o exemplo espanhol do PSOE e do Podemos para dizer que uma alteração de equilíbrios de poderes à esquerda, nomeadamente com um Bloco mais forte do que o PS, seria sinónimo de ingovernabilidade.



“Acho que é fundamental um reforço claro do PS. Acho que é preciso evitar uma situação ‘à espanhola’, onde temos um Partido Socialista fraco que conduz a uma solução de ingovernabilidade. Temos que ter um partido socialista forte que garanta a estabilidade [em Portugal]. Temos todos de olhar para Espanha para perceber os riscos do que significa um PS fraco e um Podemos forte”, disse Costa ao Expresso.

Fazendo uma comparação entre PCP e Bloco de Esquerda, Costa socorre-se de uma comparação que atribui a um amigo para dizer: “o PCP é um verdadeiro partido de massas, o Bloco é um partido de ‘mass media’. E isto torna os estilos de atuação muito diferentes.