Dragão afasta crise com triunfo na Luz

Juíz Vermelho

24 ago, 2019 Catedral da Luz 21:16

Desilusão. Queixo caído. Choque. Escolham o que quiserem que qualquer uma serve. No primeiro jogo "a sério" foram comidos de cebolada e sem espinhas. Na Defesa há quem ande a pensar demais em dinheiro e contratos milionários e pouco no que anda a fazer aqui, e no ataque há quem comece a parecer Ferreyra, e a não valer os 20 milhões que se deu por ele. Pelo menos que esta derrota em casa contra um rival direto sirva para acordarem para a vida e deixarem a soberba de lado. Até porque depois do baile de bola que levaram na própria casa, mostrarem soberba é serem idiotas no mínimo.