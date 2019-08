Capitão do Chaves operado na terça-feira

Ricardo Nunes, o guarda-redes do Chaves que luta contra um "grave problema oncológico", vai ser operado na terça-feira.

A informação foi confirmada este sábado pelo diretor de comunicação do clube.

A notícia é conhecida no dia em que Chaves e Académica, dois clubes que fazem parte da carreira do guarda-redes de 37 anos, se defrontam.

Os jogadores do Chaves vão entrar em campo todos com o nome do colega de equipa nas camisolas. Já a equipa adversária, a Académica, pelo qual o jogador também passou por seis épocas, vai entrar em campo com uma camisola por cima do equipamento a dizer “Força Ricardo”.

A informação sobre o problema oncológico do jogador foi conhecida esta semana, através de um comunicado do próprio clube.



Aos 37 anos de idade, este problema poderá ser o do fim da carreira do experiente guardião português, titular na primeira jornada da II Liga, frente ao Nacional, e fora dos convocados na segunda ronda, contra o Mafra.

Formado no Varzim, Ricardo conta com passagens pela Académica, União de Leiria, FC Porto, Vitória de Setúbal e Chaves, onde jogava desde 2016. Soma mais de 150 jogos no principal escalão do futebol nacional.