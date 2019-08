Quaresma dispensado pelo Besiktas

"Acabei de ser informado pelo presidente do clube que ele não quer que eu continue a jogar na equipa. Neste momento, estou a tentar encontrar solução para o meu futuro e, nos próximos dias, anunciarei, em conferência de imprensa, a minha decisão. Obrigado a todos pela compreensão e apoio", lê-se na mensagem do jogador na rede social Instagram.

O internacional português Ricardo Quaresma está de saída do Besiktas, equipa da Liga turca.

O Besiktas emitiu um comunicado oficial a confirmar a dispensa do atleta e com um aviso: "Após uma reunião, informámos o Ricardo Quaresma que não vai fazer parte da equipa para a nova temporada. O jogador está autorizado a procurar um novo clube até ao fecho do mercado. Caso não apareça ninguém interessado, vai continuar a trabalhar à parte até ao final da temporada".

O internacional português, de 35 anos, vai agora ter de encontrar clube até 2 de setembro, dia em que fecha o mercado.