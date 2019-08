Paulo Sousa consegue primeira vitória da época

O Bordéus, orientado pelo português Paulo Sousa, alcançou o primeiro triunfo na Liga francesa de futebol, na deslocação a casa do Dijon (2-0), num encontro da terceira jornada, depois de uma derrota e um empate.

Os tentos do avançado sul-coreano Ui-Jo Hwang e do defesa suíço Loris Benito foram suficientes para os 'girondinos' somarem agora quatro pontos, numa classificação em que a liderança é repartida por Lyon, Nice e Rennes, todos com seis pontos, mas como menos um jogo. O Dijon é último só com derrotas, tal como Nimes e Mónaco.

A terceira ronda prossegue no domingo com a receções do Mónaco, de Leonardo Jardim, ao Nimes, do campeão em título, Paris Saint-Germain, ao Toulouse, e do Estrasburgo ao Rennes.