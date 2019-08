Manchester United perde em casa

O Manchester United foi derrotado pelo Crystal Palace, por 2-1, em pleno Old Trafford, num jogo em que a equipa de Ole Gunnar Solskjaer dominou por completo, mas foi traída por dois erros que ditaram a derrota.

O Palace abriu o marcador aos 32 minutos através de Jordan Ayew e depois fechou-se no seu meio-campo para travar os ataques dos red devils, que inclusive desperdiçaram um penálti, quando Marcus Rashford rematou ao poste (70').

Aos 89 minutos, o jovem Daniel James fez o empate a passe de Paul Pogba, mas quando se pensava que o Manchester United iria garantir pelo menos um ponto, eis que Patrick van Aanholt aproveitou mais um erro da defesa contrária para dar a primeira vitória ao Crystal Palace na Premier League, que vai na 3.ª jornada.

Curioso é que nos restantes jogos da tarde venceram todas as equipas que jogaram fora de casa, com destaque para o West Ham que derrotou o Watford do português Domingos Quina (entrou aos 87 minutos), por 3-1. Mark Noble abriu o marcador de penálti, Andre Gray empatou para a equipa da casa, mas dois golos de Haller deram o triunfo aos londrinos.

Por sua vez, o Leicester visitou o recém-promovido Sheffield United e ganhou por 2-1 com golos de Jamie Vardy e Harvey Barnes, tendo McBurnie reduzido para os da casa. Por sua vez, o Southampton, com Cedric Soares no banco de suplentes, foi a Brighton vencer por 2-0, com golos de Djenepo e Nathan Redmond.