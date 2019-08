Jesus perde jogador. Cuellar suspenso

O Flamengo confirma que suspendeu o jogador Cuellar.

O médio colombiano alegou “motivos pessoais” para não jogar as próximas partidas.

O clube treinado por Jorge Jesus não gostou e afastou o atleta.

Leia o comunicado na íntegra:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gustavo Cuéllar alegou problemas pessoais e manifestou o desejo de não viajar para os próximos jogos.

A vice-presidência de futebol discorda do posicionamento do atleta, entende que não pode atendê-lo no momento e informa que o afastou por tempo indeterminado das atividades do departamento de futebol.

A vice-presidência de futebol considera que a decisão mantém a concentração do Flamengo nos próximos jogos da temporada.”

O Flamengo tem um calendário muito apertado, com Brasileirão e Libertadores.