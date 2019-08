Bruno Lage reconhece: “Vitória justa do FC Porto"

O treinador do Benfica reconhece que foi “uma vitória justa do FC Porto. Foi quem marcou golos e nós não, muito por culpa própria”.

Bruno Lage lamenta que a sua equipa tenha ido “um pouco para o jogo do FC Porto, de tentar colocar muitas bolas em profundidade, muita bola pelo ar. E aí não temos hipóteses. Dois centrais muito fortes no jogo aéreo, dois pontas de lança fortes a ganhar a primeira e segunda bolas. Não tivemos capacidade para colocar a bola no chão para sair com critério e colocar a bola entre linhas”.

O técnico dos encarnados considera que “com a entrada do Adel [Taarabt] saímos com melhor qualidade, mas quando chegávamos ao último terço abusávamos do passe vertical. Estávamos a perder por 1-0 mas havia que ter calma. Não tivemos essa paciência.”

Lage, em declarações à Btv, disse que a sua equipa foi “crescendo na segunda parte”, mas que depois “fomos apanhados desprevenidos e o FC Porto fechou o jogo.”

O próximo jogo é contra o Sp. Braga. “Será um jogo difícil, mas vamos com certeza vamos um grande jogo.”

O FC Porto venceu 2-0 no estádio da Luz com golos de Zé Luís e Marega. É a primeira derrota de Bruno Lage no campeonato.