Sporting insiste com João Mário e André Silva

O Sporting não desiste das contratações de João Mário e André Silva, escreve o jornal "A Bola".

João Mário continua sem colocação por parte do Inter de Milão, já com a certeza que não faz parte das contas para a nova temporada. No início do verão, o internacional português não mostrou grande interesse de regressar a Alvalade, mas com o fecho do mercado a aproximar-se, o médio estará mais disposto a voltar a ser leão.

O internacional português de 26 anos tem contrato até 2021, e pode regressar ao Sporting, clube do qual foi vendido no início de 2016/17, por uma verba a rondar os 40 milhões de euros.

André Silva é outra das possibilidades para o Sporting. O avançado pode ser o sucessor de Bas Dost, que está de saída para o Eintracht Frankfurt, e já mostrou satisfação e disponibilidade para assinar pelo Sporting.

O ponta-de-lança de 23 anos esteve perto de assinar pelo Mónaco este verão, um negócio cancelado à última da hora. Fora das opções para o AC Milan, André Silva vê no Sporting uma oportunidade de voltar à seleção, com o Europeu 2020 a ser disputado no final da época.

André Silva deixou o FC Porto em 2017/18, e assinou pelo AC Milan, onde fez dez golos em 40 jogos. Na última época, foi cedido ao Sevilha, onde fez números parecidos: 11 golos em 40 jogos.