Bas Dost reintegrado nos treinos do Sporting

Bas Dost voltou a treinar com a restante equipa do Sporting, esta sexta-feira, enquanto não está finalizada a sua transferência para o Eintracht Frankfurt.

O avançado holandês tinha sido autorizado a ausentar-se, na quarta-feira, fez apenas trabalho de ginásio na quinta-feira, e voltou a pisar o relvado de Alcochete, enquanto a equipa do Sporting prepara a viagem a Portimão.

Tal como a Renascença avançou em tempo oportuno, ainda não há acordo entre Sporting e Bas Dost para a confirmação da transferência para o Eintracht Frankfurt, depois de uma reunião entre a direção da SAD leonina e os representantes do holandês. Exigências financeiras do agente serão o motivo do impasse.

Jovane Cabral continua em tratamento e Stefan Ristovski voltou a treinar condicionado. O guarda-redes Hugo Cunha, de 17 anos, treinou novamente com a equipa principal.

O Portimonense-Sporting joga-se domingo, às 18h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.