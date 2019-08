Três ausências no último treino do FC Porto antes do clássico

O FC Porto terminou a preparação para o clássico, frente ao Benfica, com três jogadores indisponíveis.

Shoya Nakajima continua autorizado a estar ausente, devido ao nascimento da filha, enquanto que Loum (treino integrado condicionado) e Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio) são os nomes que figuram no boletim clínico.

A comitiva portista viaja até Lisboa ainda esta sexta-feira.

O clássico no Estádio da Luz arranca no sábado, às 19h00, com emissão especial Bola Branca e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.