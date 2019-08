Sérgio desvaloriza individualidades do Benfica. "Não estamos atentos ao Rafa, ao Rui Costa, nem ao Mantorras"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não esconde que terá pela frente um dos Benfica mais fortes das últimas temporadas, mas não esconde o objetivo de ir ao Estádio da Luz vencer as águias e ser a primeira equipa a vencer Bruno Lage no campeonato.

"É um jogo difícil, um dos clássicos mais conhecidos a nível europeu, com duas equipas habituadas a ganhar e lutar por títulos. É sempre um desafio interessante. Vemos um coletivo forte no Benfica, um dos melhores dos últimos anos, e queremos ser a equipa que ganha a esse Benfica mais forte", disse, em conferência de imprensa.

Apesar de reconhecer a qualidade no plantel das águias, Sérgio garante que não está atento, em específico, a qualquer individualidade.

"A preparação é fundamental, a todos os níveis. Não olho especificamente para um ou outro jogador. Não estamos focados no Rafa, no Rui Costa, nem no Mantorras. Olhamos para a sua dinâmica com bola, no seu processo ofensivo tem uma variabilidade de movimentos na frente, com muita laergura. Estamos atentos a isso, e ao que é a equipa do Benfica sem bola. Queremos trazer os três pontos de Lisboa, que é o objetivo", acrescenta.

Sérgio garante que o Benfica, apesar do momento de forma, não é invencível, como qualquer outra equipa: "Não é que o Benfica não comenta erros, os adversários não foram capazes de explorar da melhor forma os erros que todas as equipas cometem. Não há equipas eficazes durante 90 minutos, há sempre situações a explorar".

"São só três pontos"

Apesar de reconhecer a importância do clássico contra o Benfica, Sérgio desvaloriza a sua importância no desfecho da temporada: "São só três pontos em disputa. Não é querer aliviar a pressão, porque eu gosto dela, mas não se celebram pontos, só títulos. São 34 jogos, 102 pontos".

Questionado sobre o favoritismo estar do lado do Benfica, devido ao bom arranque de temporada, e menos positivo do FC Porto, Sérgio diz que terá uma equipa muito motivada para vencer.

"Não vejo as coisas por aí. Preparámos a equipa de uma forma totalmente confiante. Estamos focados e muito motivados para vencer", rematou.

O Benfica-FC Porto está marcado para sábado, às 19h00, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.