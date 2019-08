Clássico. Pinto da Costa fala em "desrespeito chocante" da Liga

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, critica o facto de o clássico frente ao Benfica se realizar na terceira jornada do campeonato, que se situaria entre as partidas do "play-off" da Liga dos Campeões, que o FC Porto acabou por não disputar. Ainda assim, o representante máximo do clube fala em "desrespeito chocante".

"Foi o que calhou. Não devia ter calhado, porque demonstra o descuido que a Liga teve para com o FC Porto. Infelizmente, não aconteceu, mas se tudo tivesse corrido normalmente teria jogado há dois dias na Grécia para ir amanhã jogar à Luz e três dias depois jogar outra vez contra o Olympiacos. Infelizmente, não aconteceu, mas o descuido que a Liga teve e o desrespeito para com um representante português numa prova europeia foi realmente chocante", disse o mais titulado dos dirigentes desportivos portugueses.

Questionado sobre o bom momento de forma do Benfica, com duas goleadas por 5-0 e sem qualquer golo sofrido, Pinto da Costa reagiu num registo que lhe é conhecido: "Preocupadíssimo, esta noite não dormi".

O clássico entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz, está marcado para sábado, às 19h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.