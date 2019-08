Renovação da frota do INEM. "O senhor Centeno só vê cifrões", acusa Marta Soares

Por sua vez, o PSD pretende explicações do Governo sobre este caso. Em declarações à Renascença , o deputado Duarte Marques acusa o ministro Mário Centeno de "estar contra os portugueses", epelo que vai enviar perguntas aos ministros das Finanças e da Saúde, para que o caso seja explicado.

Já o Ministério das Finanças, em resposta à Renascença , garante que o orçamento atribuído ao INEM tem crescido significativamente nos últimos anos e acrescenta que este ano já foi autorizado um novo reforço além do aprovado pela Assembleia da República.

"Esta gestão dá um prejuízo incalculável ao Estado, porque põe em causa um bom serviço, que é dado com segurança e qualidade às populações", reforça Marta Soares.

"É uma demonstração inequívoca de uma incapacidade de gestão e de uma teimosia que é o dia-a-dia do senhor Centeno, que não tem em linha de vista o sofrimento das populações, já que só vê cifrões", acusa o presidente da LBP, em declarações à Renascença .

Marta Soares critica, assim, ao facto de o INEM não ter obtido do Ministério das Finanças autorização para comprar, com os seus próprios fundos, 75 ambulâncias para renovar a frota dos corpos de bombeiros e das delegações da Cruz Vermelha.

As ambulâncias que o INEM devia substituir este ano têm uma idade média entre 10 e 12 anos, segundo o próprio instituto, que indica que as Finanças estarão atualmente a reavaliar a autorização da verba para as comprar.

Em resposta à agência Lusa, fonte oficial do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) confirmou que o Ministério das Finanças autorizou apenas “uma parte do valor solicitado” para a renovação das 75 ambulâncias afetas a corpos de bombeiros e Cruz Vermelha, valor esse que o Instituto indica ser insuficiente para a renovação de frota prevista este ano.

O INEM previa comprar este ano 75 novas ambulâncias para equipar os postos de emergência médica, mas o Ministério das Finanças não autorizou o uso do dinheiro necessário, apesar de a verba ser do próprio instituto.

Segundo documentos a que a agência Lusa teve acesso e de acordo com a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), em causa estão 75 novas viaturas para a renovação da frota de ambulâncias afetas aos corpos de bombeiros e a delegações da Cruz Vermelha, que compõem os postos de emergência médica.

Para a renovação das viaturas, o INEM tinha apresentado em 2017 à tutela um plano plurianual - entre 2018 e 2021 -, tendo invocado a “absoluta necessidade de renovação” das ambulâncias, devido à idade elevada das viaturas, muitas delas com mais de 12 anos, e a indisponibilidade em que ficam por motivos de avaria mecânica.