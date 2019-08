​Proteção Civil prolonga estado de prontidão para incêndios

A Autoridade Nacional de Proteção Civil vai prolongar o estado de prontidão do seu dispositivo para os incêndios por mais 72 horas, devido às previsões de tempo quente e seco, pelo menos, até domingo.



Só quatro distritos – Aveiro, Viana do Castelo, Porto e Braga - é que não estão nesta altura sob alerta amarelo da Proteção Civil.

Em causa estão previsões meteorológicas que colocam praticamente todo o país em risco muito elevado de incêndio.

As temperaturas máximas rondam os 35 graus – com o interior a aproximar-se dos 40. O vento é outro fator preocupante: por vezes, poderá chegar aos 40 quilómetros/hora, e a humidade relativa do ar é muito reduzida, mesmo durante a noite.

Pelas 15h28 desta sexta-feira, havia dois incêndios não dominados: em Baião, no distrito do Porto; e na Mealhada, em Aveiro. O primeiro estava a ser combatido por 27 operacionais, cinco viaturas e um meio aéreo; e o segundo por 17 operacionais, três viaturas e um meio aéreo.