Prisão preventiva para suspeito de sequestrar ex-namorada em Barcelona

O suspeito de ter sequestrado a ex-namorada, em Barcelona, ficou em prisão preventiva por decisão do juiz de instrução do tribunal do Seixal, esta sexta-feira. A informação foi avança por fonte ligada ao processo.

O homem, de 30 anos, foi detido esta quinta-feira "pela presumível autoria de um crime de sequestro agravado, ofensas à integridade física e violência doméstica", de acordo com um comunicado da PJ.



Entre os dias 19 e o 21 de agosto, o autor dos crimes deslocou-se até Barcelona onde "agrediu e coagiu a vítima", com quem já teve um relacionamento.



A jovem mulher, de 24 anos, tinha ido para Espanha, onde se encontrava em casa de familiares, para fugir do ex-namorado violento, de quem já teria apresentado queixa às autoridades portuguesas.



Segundo a polícia da Catalunha, a vítima desapareceu na segunda-feira em Sant Pere de Ribes, Barcelona, tendo sido localizada em casa de um familiar, em Portugal.

A portuguesa fora vista pela última vez junto ao castelo daquele município catalão, levando a polícia a utilizar as redes sociais para pedir ajuda no sentido de a localizar.