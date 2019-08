PGR avalia eventuais falhas no caso das gémeas da Amadora

A Procuradoria-Geral da República (PGR) está a analisar “os procedimentos desencadeados” pelas autoridades no caso das gémeas da Amadora que viveram fechadas numa garagem, sem ir à escola e alvo de violência física e psicológica.



A PGR anuncia, numa nota divulgada esta sexta-feira, que está a “recolher elementos que permitam analisar e avaliar os procedimentos desencadeados no âmbito deste caso e respetiva adequação, atentos os factos e circunstâncias em que se desenvolveram”.

O Ministério Público (MP) faz um resumo dos procedimentos, desde março de 2017, altura em que recebeu da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) “os processos de promoção e proteção” das crianças por desconhecer o local de morada da família.

Foi aberto um processo interno no MP para tentar localizar os pais e as menores. As diligências envolveram a polícia, a Segurança Social e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE), mas não surtiram efeito.

“Não tendo sido possível tal localização, desde logo atenta a demolição da construção onde terão habitado e o desconhecimento da sua nova morada, ficou prejudicada, naquele momento, a instauração de processo judicial de promoção e proteção, o qual, necessariamente, pressuporia o conhecimento do paradeiro das crianças”, explica a PGR.

O processo conheceu novos desenvolvimentos em julho deste ano, quando “novos elementos, incluindo a localização do agregado familiar”, chegaram ao conhecimento do Ministério Público.

Foi instaurado, “imediatamente, um processo judicial de promoção e proteção, que se encontra em curso, tendo sido aplicada às crianças a medida de acolhimento residencial a título cautelar”.

As autoridades vão fazer um diagnóstico “da situação atual e do quadro familiar e social” que esteve na origem do caso e o Ministério Público instaurou “um inquérito crime onde se investigam factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de violência doméstica”.

A PSP da Amadora deteve, na semana passada, um casal suspeito de manter as filhas gémeas, de 10 anos, presas numa garagem e expostas a violência física e psicológica, anunciou na segunda-feira o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis).

De acordo com a polícia, as duas crianças viviam em condições "deploráveis e sem salubridade", no interior de uma garagem, que "andavam malvestidas, que não iam à escola e que presenciavam agressões físicas e psicológicas entre os pais".

Os pais, de 51 e 34 anos, foram detidos por suspeita de dois crimes de violência doméstica, foram ouvidos em tribunal e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

As duas crianças foram retiradas aos pais e encontram-se numa residência de acolhimento temporário.