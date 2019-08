Morreu jovem baleado na cabeça em discoteca algarvia

O jovem de 19 anos, baleado na cabeça, numa discoteca do Algarve morreu. Era funcionário da discoteca Lick, em Boliqueime, avançou fonte do Comando Geral da GNR.

"O alegado autor do disparo pôs-se em fuga num motociclo que, entretanto, já foi recuperado pelas autoridades. Contudo, até ao momento ainda não encontrado" o suspeito, disse.

A GNR adiantou ainda que a vítima foi transportada ao hospital de Faro em estado grave.

O gerente da Lick lamentou, numa nota enviada à Lusa, os acontecimentos ocorridos no exterior do espaço e que "culminaram na morte de um colaborador". Fernando Pacheco adiantou que o jovem, que foi baleado na cabeça, era um colaborador da discoteca que estava à porta a colocar pulseiras de acesso ao espaço.

Anteriormente, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro tinha indicado à Lusa que o alerta para a "agressão com arma de fogo", que ocorreu no exterior da discoteca, foi dado às 3h49.

Para o local foram mobilizados 14 operacionais e seis viaturas.

A investigação do caso está agora a cargo da Polícia Judiciária.





[notícia atualizada às 9h46]