António Costa: "Brasil precisa de solidariedade, não de sanções"

O primeiro-ministro, António Costa, rejeita a ideia da França de rasgar o acordo comercial com o Mercosul por causa da vaga de incêndios na Amazónia e suspender as importações de bovinos do Brasil.

"O Brasil precisa de solidariedade, não de sanções. O que nós precisamos é que haja intervenção para ajudar a salvar a Amazónia, não é aumentar o número de problemas que existem nestas relações entre a Europa e o Brasil", afirmou António Costa aos jornalistas, durante uma visita à Fatacil, em Lagoa, no Algarve.



A oposição da França e da Irlanda ao acordo comercial entre a Europa e o Mercosul "é conhecida desde sempre", afirma o primeiro-ministro, porque "querem defender a sua produção bovina".

"É o maior acordo comercial que a Europa já estabeleceu, é muito importante numa fase em que a nível mundial, designadamente os Estados Unidos, tem regredido significativamente em relação ao livre-comércio, onde há cenários de risco de guerras comerciais entre potências como EUA e a China, a existência de uma grande parceria entre Europa e Mercosul é da maior importância."

A questão dos incêndios da Amazónia deve merecer a solidariedade para com as autoridades e o povo brasileiro, defende António Costa, e não ser utilizada para um braço de ferro comercial.

"A Amazónia é um dos maiores pulmões do mundo, portanto, o que acontece na Amazónia diz respeito aos cidadãos de todo o mundo, é um problema global. Queria manifestar a nossa total solidariedade para com o povo brasileiro, com o Brasil, pela situação dramática que se está a viver. E devemos manifestar toda a disponibilidade de apoio que o Brasil entenda que precisa para enfrentar esta situação que nos tem que preocupar a todos. Agora, não podemos confundir o que está a acontecer na Amazónia com um acordo comercial muito importante", frisou o primeiro-ministro.