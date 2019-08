A primeira-dama francesa regressa ao ensino para ajudar desempregados

A primeira-dama francesa, Brigitte Macron, vai regressar à escola já em setembro. Depois de abandonar o ensino para apoiar o marido Emmanuel Macron à corrida presidencial em 2017, a ex-professora de teatro, francês e latim passará a lecionar literatura clássica e património cultural, desta vez num contexto bem diferente ao que estaria habituada.

As aulas, que integram um programa de ensino financiado pelo conglomerado de luxo LVMH, que conta com a participação de marcas como Louis Vuitton, Bulgari e Tag Heuer, terão como público-alvo desempregados com mais de 25 anos.

Com início previsto para setembro no Instituto Vocacional para o Emprego, Brigitte Macron deixa assim o ensino particular e passará a beneficiar de um horário flexível, já que será responsável por masterclass.

Além da mulher do Presidente também o maestro Zahia Ziouani, o neurocientista Stanislas Dehaene ou o chef Thierry Marx participarão nas aulas deste novo programa, que tem como palco Clichy-sous-Bois, um subúrbio a leste de Paris.

De acordo com o "Journal du Dimanche", 50 adultos serão selecionados para integrar a masterclass com Brigitte Macron “de graça” e receberão um apoio financeiro, além subsídio de desemprego.

Outro projeto semelhante está programado para abrir na cidade de Valence, no sul, em 2020.