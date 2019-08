Canoagem. Teresa Portela na final de K1 200

A portuguesa Teresa Portela apurou-se para a final de K1 200 metros dos Mundiais de canoagem, a decorrer em Szeged, na Hungria.

A canoísta lusa vai agora tentar um passaporte para os Jogos Olímpicos 2020. Será necessário ficar num dos cinco primeiros lugares da final.

Teresa Portela fez a prova em 39,31 segundos, ficando a 49 centésimos da campeã olímpica e mundial Lisa Carrington, vencedora da série.

A final disputa-se no sábado às 10h33, hora de Lisboa. Ainda nesse sábado, a atleta do Benfica participa na meia-final de K4 500 juntamente com Joana Vasconcelos, Francisca Laia e Francisca Carvalho.

Também no sábado, Fernando Pimenta vai defender o título em K1 1000.