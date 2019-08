Rivalidade sim, violência não. A PSP deixa alerta às claques em véspera do clássico

Rivalidade sim, violência não. A Polícia de Segurança Pública deixa os avisos às claques de FC Porto e Benfica, em véspera de clássico. A força de segurança promete ter um forte contingente preparado para "situações de tomada de pulso maior".

"Pedimos e queremos a colaboração dos adeptos. Se falha esta parte, a PSP tem medidas preparadas para fazer face a situações de tomada de pulso maior. Não queremos isso, pelo contrário, queremos participar num evento desportivo. A rivalidade, só por si, é boa, no trabalho, desporto, na vida profissional, mas não queremos cenários de violência", disse Francisco Alves, responsável da PSP.

As portas do Estádio da Luz abrem às 17h00. Os adeptos do FC Porto terão parque de estacionamento garantido na Avenida Condes de Carnide. Às 16h00, serão acompanhados até ao estádio.