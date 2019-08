O triunfo minhoto e uma dupla a aquecer para o clássico

A dupla Pizzi e Rafa Silva com novos truques para a receção ao FC Porto, o novo destaque de Vlachodimos na baliza do Benfica e a vitória do Braga na Liga Europa são os grandes destaques da imprensa desportiva nacional desta sexta-feira.

"O Jogo" dá destaque à prestação das duas equipas portuguesas na Liga Europa. "Meio caminho andado", pode ler-se. Braga venceu o Spartak Moscovo, em casa, por 1-0, e o Vitória de Guimarães empatou a zero no terreno do Steaua de Bucareste.

"Record" dá conta das alterações estratégicas que Bruno Lage está a preparar para o clássico, com Pizzi e Rafa "com novos truques".

O jornal "A Bola" escreve "Vlachodimos convence Bruno Lage", e explica que as águias mudaram de paradigma na procura de novo guarda-redes no mercado.

A saída de Bas Dost, a provável ausência de Nakajima do clássico e o interesse do Sporting em Paulinho, do Leverkusen, são os outros destaques das manchetes.