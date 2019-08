Lucas Evangelista a um passo de ser reforço do Vitória de Guimarães

Lucas Evangelista vai ser reforço do Vitória de Guimarães, garante o "O Jogo".

De acordo com a publicação, a contratação do médio-ofensivo de 24 anos já não foge. Carlos Freitas, diretor-geral do clube, não foi com a equipa até à Roménia, para o duelo da Liga Europa, para fechar o negócio.

O médio será emprestado pelo Nantes por uma temporada, sendo que se espera que o emblema vitoriano reserve uma opção de compra.

Lucas Evangelista é um velho conhecido de Ivo Vieira. Os dois trabalharam juntos no Estoril Praia, em 2017/18, época em que o brasileiro chamou à atenção no futebol português, antes de assinar, em definitivo, pelo Nantes.

Na última temporada, o médio fez apenas um golo em 19 jogos disputados, apesar de ter contrato até 2023 com o clube francês. Antes, Evangelista passou pelo São Paulo, Udinese e Panathinaikos.