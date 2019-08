Renato Sanches já está em Lille para assinar contrato com o clube. O internacional português foi apanhado no aeroporto, em França, e tirou algumas fotografias com adeptos com camisolas do Lille.

O médio pediu publicamente para deixar o Bayern de Munique e apesar da relutância da direção do clube, Renato vai mesmo sair em definitivo, depois de ter existido também a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. O Lille deverá desembolsar cerca de 25 milhões de euros para contratar o português.

O Lille fez cerca de 160 milhões de euros em transferências este verão, com as saídas de jogadores como Nicolas Pépé e Rafael Leão, e está a investir para fazer boa imagem na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Apesar de ser um clube francês, a forte presença portuguesa no emblema atraiu Renato Sanches, desde o diretor-desportivo Luís Campos, até aos três compatriotas no plantel: José Fonte, com quem partilhou balneário na seleção, nomeadamente no Europeu 2016, Xeka e Tiago Djaló.