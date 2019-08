Lozano troca PSV pelo Nápoles por valor recorde

O Nápoles anunciou a contratação de Hirving Lozano, proveniente do PSV Eindhoven, naquela que é agora a transferência mais cara de sempre da história do clube holandês.

"Chucky", como é conhecido, esteve duas temporadas no clube, nos quais apontou 40 golos em 79 jogos disputados, ajudando o PSV a vencer um campeonato.

"Vou embora feliz. Quero agradecer a todos pelo apoio. Tinha o sonho de jogar na Liga dos Campeões, e consegui com o PSV", disse o extremo mexicano, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

Apesar dos clubes não terem anunciado valores, a imprensa internacional escreve que o negócio ficou fechado nos 42 milhões de euros, ultrapassando a transferência de Memphis Depay, para o Manchester United, por 34 milhões de euros.