Melgarejo coloca Benfica na rota do título

Lorenzo Melgarejo coloca o Benfica na "pole position" para a conquista de mais um título de campeão nacional. O antigo jogador das águias, atualmente no Spartak de Moscovo, veio a Portugal defrontar o Braga, e aponta a equipa de Bruno Lage como a grande favorita no campeonato português.

"O Benfica está a demonstrar que tem bons jogadores. Tem uma grande equipa e vai lutar para ser novamente campeão. Acho que pela forma como estão a correr os jogos, vai ser novamente o campeão", disse, após o jogo.

O extremo, que pode também alinhar como lateral-esquerdo, esteve em Portugal durante duas temporadas. Foi contratado pelo Benfica em 2011/12, e passou a primeira época emprestado ao Paços de Ferreira. Fez 40 jogos pela equipa principal encarnada, em 2012/13, antes de assinar pelo Kuban Krasnodar. Apesar da curta passagem, diz que continua a apoiar o clube.

"Vou sempre torcer pelo Benfica, porque joguei lá e gosto muito do clube, dos dirigentes e dos adeptos. Sempre me deram apoio", adicionou.

A passagem de Melgarejo por Portugal ficou, também, marcada pela época 2013/14 em que o Benfica perdeu várias competições nos momentos decisivo. Uma delas foi a final da Taça de Portugal, frente ao Vitória de Guimarães. Um jogo em que Jesus optou por adaptar André Almeida a lateral-esquerdo. Melgarejo ficou no banco e Oscar Cardozo, seu compatriota, entrou em discussão com Jesus. Cardozo apontava para o banco. Seria para Melgarejo? O jogador recorda o momento com um sorriso e garante que ficou tudo bem com Jorge Jesus.



"Não, nada disso. Isso já ficou no passado, ficou tudo bem com Jesus, sempre vou agradecer-lhe porque me deu oportunidade de jogar no Benfica. É um bom treinador e desejo-lhe toda a sorte do mundo", adicionou.



Regresso a Portugal é possibilidade

No Spartak de Moscovo desde 2015/16, Melgarejo está no seu último ano de contrato com o emblema moscovita. O defesa/extremo esquerdo ainda não tem o futuro definido e não descartaria um regresso a Portugal.