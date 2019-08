Lage relativiza importância do clássico. "No ano passado, estávamos a sete pontos"

Bruno Lage garante que o clássico frente ao FC Porto não é decisivo nas contas do título. O treinador do Benfica recorda a última temporada, quando chegou ao cargo, e estava sete pontos atrás dos dragões e acabou por vencer o título.

"À terceira jornada não é decisivo, é olhar para o exemplo do ano passado. Quando cheguei estavamos a sete pontos, diziam que já tinhamos perdido o campeonato, ainda mais quando chegou o treinador da equipa B. Nada está decidido à terceira jornada", disse, em conferência de imprensa.

Apesar do mau arranque do FC Porto, com uma derrota no campeonato e eliminação da Liga dos Campeões, Lage não vê um adversário com pressão acrescida.

"Nenhuma das equipas está a olhar para a tabela classificativa. A grande preocupação dos dois lados é vencer o jogo. Também estamos pressionados para vencer, em casa, e o Porto igual", explica.

Lage fez uma análise à equipa do FC Porto, e não espera facilidades de um adversário difícil e com "enorme organização coletiva": "Olhar para o Porto é olhar para toda a sua qualidade. É um desafio, mas nunca vejo um jogo em função do resultado, nem vejo os golos. Analiso a qualidade do jogo, e o Porto tem muitas coisas boas, e outras menos boas, como nós. É uma equipa forte, determinada e com uma enorme organização coletiva, com valores individuais muito fortes".

Aimar, Witsel, Rodrigo e Lima

Sérgio Conceição disse que o Benfica 2019/20 tem uma das melhores equipas das últimas temporadas, comentário que mereceu resposta de Bruno Lage, que recordou alguns dos grandes jogadores que passaram pelo clube nas últimas temporadas.

"O melhor é o que vence, ainda estamos a começar. Se chegarmos ao fim do campeonato e vencermos, concordo com ele. Mas isso é um elogio à visão e mudança que fizemos. Não podemos esquecer que o treinador que cá estava optava por jogar Rodrigo ou Lima, Witsel ou Aimar. Os plantéis são todos fortes e eu estou satisfeito com o nosso", disse.

O clássico, a contar para a terceira jornada do campeonato, no Estádio da Luz, realiza-se no sábado, às 19h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.