De Tomás ou Chiquinho? Lage não revela onze do clássico

Bruno Lage não abre o jogo em relação ao onze inicial frente ao FC Porto, e elogia a competitividade do plantel, que permite que a equipa evolua. Em conferência de imprensa, o técnico não diz se utilizará Chiquinho ou Raúl de Tomás, após três jogos do espanhol sem marcar golos.

"Quero ameaças para toda a gente, queremos um plantel competitivo. É isso que nos faz crescer. Falar do Raúl ou do Chiquinho é ir para o individual e nós temos criado muitas oportunidades e feito muitos golos", disse.

O treinador das águias foi mais longe, relativiza a falta de golos dos avançados e recorda o passado de Seferovic no clube.

"Não tem problemas não fazerem golos, nem lhes vou pedir para marcar. Quando deixarem de correr, não têm hipótese. Todos os avançados passam por isso. Marcamos 12 golos, mas o individual vem sempre à baila. Vencemos duas vezes por 1-0, contra o Vitória de Guimarães e Tondela. O Seferovic marcou os dois, a sair do banco. Os golos aparecem, espero que marquem quando os outros não consigam. São todos importantes para a equipa", disse.

Clássico não decide mercado

Independentemente do desfecho do clássico contra o FC Porto, Lage garante que o jogo não decidirá abordagens nos últimos dias do mercado, e promete esclarecer as transferências após o dia 31 de agosto.

"O clássico não decide. Após o fecho do mercado, terei todo o gosto em responder a todas as perguntas e esclarecer muita coisa, de forma aberta, para todos perceberem o que realmente acontece. A avaliação não é feita num jogo, é diária, nos treinos e jogos", disse.