Sporting prepara Portimonense com duas baixas e Bas Dost no ginásio

O Sporting continua a preparar a deslocação a Portimonense, e confirmou a presença de Bas Dost no centro de treinos, a cumprir apenas trabalho de ginásio.

Marcel Keizer ainda não pode contar totalmente com Ristovski, que treinou condicionado. Jovane Cabral é carta fora do baralho para a deslocação ao Algarve. O extremo efetou apenas tratamento e trabalho de recuperação no relvado.

Hugo Cunha, guarda-redes da equipa de juniores, integrou o treino.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, à porta fechada, às 10h30.