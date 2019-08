Sporting atento a jovem do Leverkusen

O Sporting mostrou interesse na contratação, por empréstimo, de Paulinho, extremo do Bayer Leverkusen.

Com apenas 19 anos, o produto das camadas jovens do Vasco da Gama chegou ao clube alemão na última temporada, em que fez 21 jogos e apontou um golo. Sem espaço no onze inicial esta temporada, poderá estar de saída por empréstimo.

De acordo com a revista "Kicker", os leões já demonstraram interesse no empréstimo do brasileiro, que custou cerca de 18 milhões de euros aos cofres do Leverkusen. O clube está também interessado em fazer rodar o jovem extremo numa liga competitiva, para continuar a sua evolução.

O extremo marcou presença no Torneio de Toulon, este verão, no qual apontou três golos em cinco jogos disputados, e onde compartilhou balneário com Wendel, do Sporting.

Atualmente, Marcel Keizer conta com Raphinha, Rafael Camacho, Acuña, Jovane Cabral, Diaby e Gonzalo Plata para as alas.