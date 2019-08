Kikas pode suceder Bas Dost no Sporting

Kikas é mais um dos nomes apontados à sucessão de Bas Dost no Sporting, escreve o "O Jogo".

De acordo com a publicação, o jovem avançado de 20 anos é um dos nomes referenciados, e poderá ser uma opção de custos reduzidos e com grande margem de progressão.

Kikas chegou ao Belenenses no início da última temporada, após marcar 20 golos em 30 jogos no Benfica de Castelo Branco, no Campeonato de Portugal, em 2017/18. Depois de uma passagem pela formação sub-23, afirmou-se na equipa principal, com cinco golos em 17 jogos.

Os entraves ao negócio

Belenenses SAD e Sporting já viram melhores dias nas suas relações, após os leões terem negociado a contratação de Eduardo Henrique diretamente com o Internacional, quando o clube luso tinha uma cláusula de compra que poderia acionar.



Kikas tem contrato de longa duração, até 2023, e blindado com uma cláusula de rescisão também ela avultada e longe do que o Sporting está disposto a investir por um novo avançado: 15 milhões de euros.

Natural de Castelo Branco, o Sporting não seria uma casa estranha para Kikas, que representou o clube durante uma época, em 2009/10, no escalão de sub-12. Completou o resto da formação no Benfica de Castelo Branco, Desportivo de Castelo Branco e Vitória de Guimarães.