Gelson Dala muito perto do Alanyaspor

Gelson Dala está de saída do Sporting para o Alanyaspor, do campeonato turco, segundo escreve o "O Jogo".

De acordo com a publicação, o ponta-de-lança será cedido por uma temporada, negócio que poderá contemplar uma cláusula de compra a rondar os três milhões de euros.

Dala é também cobiçado por outros clubes turcos, e ainda atrai interesse de França e Espanha, como do Alméria, treinado por Pedro Emanuel. No entanto, é mesmo o Alanyaspor que está na "pole position" para a contratação, clube que já se reforçou em Portugal este verão, com a contratação de Marafona, ex-Braga.

Gelson Dala fez duas partidas oficiais pela equipa principal dos leões, com Jorge Jesus, em 2016/17 e 2017/18. Na equipa B do Sporting, esteve em grande destaque em 16/17, com 13 golos apontados em 17 jogos. Foi cedido ao Rio Ave por uma temporada e meia, a partir de janeiro de 2018. Na última temporada, fez sete golos em 26 jogos.

O avançado de 23 anos, formado no 1º de Agosto, esteve na CAN ao serviço da seleção angolana e chegou, por isso, mais tarde ao arranque da pré-época em Alcochete. Não integrou os trabalhos da equipa principal, sem espaço nas escolhas de Keizer, que está atualmente no mercado à procura de um ponta-de-lança.

Pela perda de tantos jogadores em relação à época passada, não espanta a quebra de rendimento do FC Porto. E a equipa também está a “pagar” pelo episódio Danilo, considera Rui Águas.



"O maior problema está no meio campo, de onde saiu o Herrera. E este episódio do Danilo, capitão de equipa, com o treinador, que não posso deixar de referir. Num clube como o FC Porto é difícil de acontecer e acho que deixa sequelas. A situação vai ser ultrapassada mas o problema é recente...Por isso considero que a equipa ainda tem um caminho para percorrer. E depois há o lado direito da defesa que ainda está por definir. Mesmo com a aquisição de um internacional argentino, as coisas ainda não estão claras. Juntando tudo, acho que a equipa ainda está a estabilizar".