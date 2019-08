Claques do Sporting passam a pagar quotas e bilhetes

O Sporting chegou a acordo com as claques do clube quanto aos apoios concedidos, nomeadamente em relação a bilhetes.

Em comunicado, o clube de Alvalade exige “aos Grupos Organizados de Adeptos o pagamento de quotas do clube e dos bilhetes [para os jogos] para os seus membros, contrariamente ao regime anterior, assente na atribuição de convites”.

“Os apoios concedidos contemplam a atribuição de descontos na aquisição de Gamebox, bem como outros apoios a conceder casuisticamente, nomeadamente em deslocações e coreografias”, refere o comunicado.

Comunicado na integra:

"O Sporting Clube de Portugal informa que outorgou um protocolo de cooperação com os grupos organizados de adeptos (GOA) Juventude Leonina, Torcida Verde, Directivo XXI e Brigada Ultras Sporting que regulará o essencial da relação entre o Sporting CP e os seus GOA, nomeadamente os apoios concedidos, se e enquanto estes se mantiverem legalizados.

O SCP informa que o modelo de cooperação instituído inverte o paradigma de relacionamento anterior, sendo agora exigido aos GOA o pagamento de quotas do Clube e dos bilhetes [para os jogos] para os seus membros, contrariamente ao regime anterior, assente na atribuição de convites.

Os apoios concedidos contemplam a atribuição de descontos na aquisição de Gamebox, bem como outros apoios a conceder casuisticamente, nomeadamente em deslocações e coreografias.

O SCP regista e agradece o empenho e os contributos de todos os GOA na alteração do modelo de cooperação, que permite a adopção de um modelo mais justo para com os Associados do SCP e que, no espírito e cumprimento do protocolo e da Lei – a presente e a futura – permitirá ao Clube continuar a apoiar os GOA para que estes continuem a apoiar o SCP."

O acordo contempla 875 bilhetes pré-pagos. A Renascença sabe também que os adeptos deixam de viajar com a equipa nas deslocações ao estrangeiro.