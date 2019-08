Bas Dost regressa a Alcochete, mas não pisa o relvado

Bas Dost voltou, esta quinta-feira, a Alcochete, após ter estado ausente do centro de treinos na quarta-feira, para ultimar os detalhes da transferência para o Eintracht Frankfurt.

O ponta-de-lança holandês terá tomado pequeno-almoço com os colegas de equipa e feito trabalho de ginásio, à semelhança do restante grupo. Conversou com o treinador Marcel Keizer, mas não se juntou ao treino da restante equipa, no relvado, segundo escreve o "O Jogo" e "Maisfutebol".

Bola Branca sabe que o agente do jogador vai reunir com a direção da SAD leonina, esta tarde, em Alcochete.

Dost e Sporting estão em rota de colisão, com troca de acusações e desmentidos recíprocos. Os leões anunciaram pré-acordo com o Eintracht Frankfurt, no sábado, mas a transferência está congelada. De acordo com o clube, Dost manifestou desejo de sair e fez exigências que não estavam inicialmente acordadas.

O empresário do holandês desmente e garante que foi o Sporting que empurrou Dost para fora de Alvalade. Gunther Nehaus diz, também, que o jogador não fez qualquer exigência de última hora.

O Sporting prepara a deslocação a Portimão. No domingo, defronta os algarvios, às 18h30, e Marcel Keizer não contará com Bas Dost, como já não contou para a receção ao Braga, no último domingo.