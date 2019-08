Fotogaleria. Amazónia não é o único lugar do mundo a arder

Já no início do mês a Rússia declarou estado de emergência em quatro regiões do leste do país devido ao incêndio florestal de grandes dimensões que atingiu a Sibéria. O Programa Copérnico da União Europeia, que monitoriza a atmosfera, registou, ainda, “mais de 100 incêndios intensos e de longa duração no Círculo Polar Ártico”.