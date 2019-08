Bolsonaro culpa ONG por incêndios na Amazónia. Organizações acusam-no de "irresponsabilidade"

A coordenação do Observatório do Clima, que reúne cerca de 50 organizações não-governamentais (ONG) ambientais do Brasil, diz que a "irresponsabilidade" de Jair Bolsonaro para com o "património brasileiro", "a saúde da população amazónica" e "o clima do planeta" reflete "o recorde de queimadas no país".

A Amazónia tem sido palco da maior devastação florestal das últimas três décadas. Só este ano já arderam mais de 72 mil hectares de floresta.

"A combinação de autoritarismo e fanatismo ideológico do Presidente e de seu ministro transformam em fumaça não apenas as árvores da Amazônia e a reputação do Brasil, mas também o bem-estar de uma população que o governo federal deveria proteger e o nosso acesso a mercados internacionais e a investimentos", lê-se no comunicado publicado no site do grupo.



"As queimadas são apenas o sintoma mais visível da antipolítica ambiental do governo de Jair Bolsonaro e de seu ministro do Meio Ambiente, o improbo Ricardo Salles, que turbinou o aumento da taxa de desmatamento no último ano", acrescenta a coligação de ONG.