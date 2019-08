Toni Conceição atribui favoritismo a Braga e Vitória na Liga Europa

Vitória de Guimarães e Braga, as duas equipas portuguesas no "play-off" da Liga Europa, podem dar, esta quinta-feira, passos importantes rumo à fase de grupos da competição, diz a Bola Branca Toni Conceição.

As duas equipas minhotas têm boas hipóteses, entende o antigo defesa dos arsenalistas que, que na época passada, como treinador, deu um valioso contributo para que o Cluj festejasse o título na Roménia, à frente do histórico Steaua.

“O Vitória vai ter pela frente um adversário que continua à procura de um treinador, e atravessa uma fase emocional e de resultados bastante adversa” diz, a propósito do Steaua de Bucareste, que ocupa um modesto 11º lugar da liga romena, com quatro derrotas nas seis primeiras jornadas.

Apesar do mau momento da equipa, “o plantel está recheado de bons jogadores, muitos deles jovens internacionais sub-21, que tiveram uma prestação muito positiva no último campeonato da europa” adverte Toni Conceição que, há poucos dias, declinou um convite do dono do Steaua, Vasile Geambazi, para pegar na equipa.

“Falámos e a conversa foi muito rápida. Nem sequer discutimos valores, porque quando estão em causa questões de liderança do treinador não há condições para abraçar o projeto”, explica.

Braga também favorito

Na mesma entrevista à Renascença, Toni Conceição, antigo defesa do Sporting de Braga, onde também já exerceu funções como treinador-adjunto, atribui boas possibilidades à equipa de Sá Pinto no "play-off" com o Spartak de Moscovo.

“Tem fortes possibilidades de entrar na fase de grupos. Os jogos que a equipa já realizou são reveladores de um bom início de época e o Braga tem um plantel valiosíssimo” assinala Toni Conceição que aplaude o regresso a Braga do avançado Rui Fonte, “uma mais-valia, que vem dar mais soluções ao treinador e que, pelas dinâmicas da equipa, é uma excelente contratação”.

Toni Conceição, aos 57 anos, espera por um novo desafio na carreira, depois de no ano passado ter sido afastado do CFR Cluj na sequência de dois maus resultados, quando a equipa ocupava o 1º lugar da liga romena. O Cluj acabaria por festejar o título.