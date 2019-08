Rui Águas vê Benfica mais sólido, mas prevê um clássico equilibrado

Rui Águas, antigo avançado do FC Porto e Benfica, acredita que as águias são a equipa atualmente mais sólida, tranquila e estabilizada, mas espera um clássico aceso e equilibrado.

"Se reunirmos aquilo que se tem passado neste início de época, o Benfica é a equipa melhor posicionada para ganhar o jogo, na teoria. Até porque é visitada. Se olharmos de uma forma mais larga e ao poder dos dois clubes, aí será muito difícil de prever e muitas vezes as coisas acontecem ao contrário do esperado. De qualquer maneira, o Benfica está uma equipa mais sólida, tranquila e estabilizada mas isso não lhe dá a vitória de forma antecipada. O Porto é uma equipa mais reativa. A fase é mais difícil e intranquila mas neste jogo, independentemente do estado de cada equipa, dão sempre tudo, daí eu esperar um jogo aceso e equilibrado", referiu, em declarações a Bola Branca.

O Benfica recebe o FC Porto no sábado, às 19h00, no primeiro clássico da temporada. Campeão e vice-campeão nacionais estarão frente a frente, separados por três pontos na classificação com vantagem dos lisboetas.

Episódio Danilo prejudicou equipa do Porto



Pela perda de tantos jogadores em relação à época passada, Rui Águas não espanta a quebra de rendimento do FC Porto. E a equipa também está a “pagar” pelo episódio Danilo, considera Rui Águas.

"O maior problema está no meio campo, de onde saiu o Herrera. E este episódio do Danilo, capitão de equipa, com o treinador, que não posso deixar de referir. Num clube como o FC Porto é difícil de acontecer e acho que deixa sequelas. A situação vai ser ultrapassada, mas o problema é recente. Por isso considero que a equipa ainda tem um caminho para percorrer. E depois há o lado direito da defesa que ainda está por definir. Mesmo com a aquisição de um internacional argentino, as coisas ainda não estão claras. Juntando tudo, acho que a equipa ainda está a estabilizar", disse.

Rui Águas continua como selecionador de Cabo Verde onde já tens os próximos objetivos bem definidos.



"Estamos a trabalhar para que as coisas corram melhor do que aconteceu recentemente. Um país pequeno e sem recursos tem de cuidar da sua organização e, nesse aspeto, nós temos que mudar. É um período em que se aproximam as novas competições que queremos abordar com maior efetividade. Queremos regressar às fases finais da CAN e participar, pela primeira vez, num Campeonato do Mundo, para o qual a qualificação não tardará", concluiu.