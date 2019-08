Benfica ganha em casa para a Liga Revelação

O Benfica venceu o Feirense, por 2-1, em jogo antecipado da jornada 18 da Liga Revelação.

Luís Lopes e Ronaldo Camará marcaram os golos dos encarnados. Pelos visitantes descontou Marcus Abraham.

Com a vitória, o Benfica ascende, à condição, à liderança partilhada com o Sporting (menos um jogo), com seis pontos.

Já o Feirense está na última posição, com um ponto.

Sexta-feira

11h00: Marítimo - Aves

16h00: Belenenses SAD - Estoril

18h00: Vitória Guimarães - Sporting

20h15: Famalicão – Sp. Braga

Sábado

11h00: Leixões - Académica Coimbra

16h00: Cova da Piedade - Rio Ave

17h00: Portimonense – Vitória Setúbal