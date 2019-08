A renovação de Jota e os conselhos de James a Uribe

A iminente renovação de Jota com o Benfica e os conselhos de James Rodrígez a Uribe para o clássico são os principais destaques das manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira.

"Jota seguro" e "Jota não foge" escrevem o "Record" e "A Bola", respetivamente. De acordo com os jornais em questão, o jovem avançado já chegou a acordo com as águias para a renovação de vínculo até 2024.

Já "O Jogo" antecipa o dérbi com os conselhos de James Rodríguez, do Real Madrid, ao compatriota Matheus Uribe para o clássico contra o Benfica. "James torce por Uribe", pode ler-se.

O interesse das águias em Morato, a iminente saída de Bas Dost e os confrontos europeus de Braga e Vitória de Guimarães são outros destaques das manchetes.