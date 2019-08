Witsel teve proposta do Real Madrid quando estava no Benfica

Axel Witsel revela que esteve perto de trocar o Benfica pelo Real Madrid, em 2012, quando acabou por rumar ao Zenit, do campeonato russo. Em declarações ao portal "Goal", o internacional belga explica o que o levou a recusar o gigante espanhol.

"Podia ter ido para o Real Madrid quando estava lá o José Mourinho, mas depois eles contraram o Modric, então já não fazia sentido para mim. O Zenit ligou e eu não tive medo do campeonato russo", adiciona.

Depois de uma época de sucesso no Benfica, em 2011/12, Witsel representou o Zenit durante cinco temporadas. Durante esse período, esteve muito próximo de assinar pela Juventus, a custo-zero.

"Terminei o contrato com o Zenit, e queria ir para a Juventus. Até já tinha feito exames médicos, só faltava assinar, mas o Zenit ligou-me e quis voltar. Não era a altura certa", recorda.

China antes do "salto"

Witsel chegou ao topo do futebol europeu na última época, quando assinou pelo Dortmund, aos 29 anos. Antes, rumou ao campeonato chinês, onde representou o Tianjin Tianhai durante duas épocas. Na hora da decisão, o belga optou por recusar Paris Saint-Germain e Manchester United.

"Tinha propostas do PSG e Manchester, mas não quis esperar. Achei que seria primeira escolha no Dortmund, e é importante um jogador sentir-se bem quando muda de clube. Depois de falar com o diretor-desportivo e o treinador, decidi ir para o Dortmund", remata.