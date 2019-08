Rony Lopes pode estrear-se pelo Sevilha

Rony Lopes pode fazer a sua estreia pelo Sevilha já neste fim-de-semana, na segunda jornada da La Liga, no terreno do Granada.

O internacional português assinou recenetemente com o clube espanhol, proveniente do Mónaco, e foi convocado por Julen Lopetegui para a partida do campeonato, depois de falhar a primeira jornada.

O português Carriço, Óliver Torres, ex-FC Porto, e Nemanja Gudelj, ex-Sporting, também figuram entre os convocados.