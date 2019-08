Pedro Martins fez Krasnodar provar do próprio veneno

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, explicou a estratégia da equipa por trás da goleada por 4-0 contra o Krasnodar, na primeira mão do "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador português elogia a preparação e execução "inteligente" dos jogadores.

"Trabalhámos a semana nossa para ter muita paciência com posse de bola. Fomos muito inteligente naquilo que pedi durante toda a semana. Não podíamos permitir transições, em que o adversário é fortíssimo, com jogadores muito rápidos. Esse foi um fator importante. Fomos nós a explorar as transições, que é o que eles gostam de fazer. Têm o ADN de uma equipa ofensiva, e sabíamos que se iriam expor", disse, após o jogo.

Apesar da vitória confortável em casa, o técnico não esconde que a eliminatória pode não estar já despachada: "Esta equipa perdeu em casa com o FC Porto e aos 60 minutos poderia estar a ganhar 4-0 no Dragão".

Destaque em Portugal

O Estádio Karaiskákis terminou a partida a cantar pelo nome de Pedro Martins. A exibição valeu também destaque em Portugal, mas Pedro Martins desvaloriza.

"Nunca há jogos iguais. O meu trabalho em Portugal está feito, todos sabem o que fiz nos oito anos que estive na I Liga, fala por si", disse.