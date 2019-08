Lenda do Sunderland assina pelo VVV-Venlo

O VVV-Venlo anunciou a contratação do inglês Lee Cattermole, proveniente do Sunderland.

O médio-defensivo de 31 anos, antigo internacional sub-21, deixou o Sunderland após dez temporadas no emblema, onde amealhou mais de 250 jogos, ficando no clube desde a Premier League até ao terceiro escalão.

Cattermole deixa o Sunderland com estatuto de lenda e assina contrato de uma época com o clube da Eredivisie.

"Chego ao VVV-Venlo na altura certa, é uma nova oportunidade. Estou feliz por chegar a um clube tão bonito como o VVV e jogar no futebol holandês, depois de tantas épocas em Inglaterra", disse, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

Apesar dos dez anos passados no Sunderland, Cattermole passou ainda pelo Middlesbrough e Wigan. No total, fez quase 300 jogos na Premier League.