João Domingues fora do US Open

O tenista João Domingues perdeu na segunda ronda do qualifying contra o russo Evgeny Donskoy e está fora do US Open.

João Domingues caiu após dois sets equilibrados: 6-7 (8/10) e 5-7 diante do número 123 do ranking ATP.

O português, número 185 do mundo, perdeu em menos de duas horas.

Já João Sousa, que tem entrada direta para a primeira ronda, já sabe que vai defrontar o australiano Jordan Thompson.

O grand slam dos Estados Unidos começa a 26 de agosto.